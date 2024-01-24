В мусульманской стране решили открыть алкогольный магазин с одним условием Первый алкогольный магазин для дипломатов откроют в Саудовской Аравии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первый алкогольный магазин откроется в Саудовской Аравии, сообщило агентство Reuters со ссылкой на соответствующий документ. Однако продавать свои товары он будет только дипломатам, имеющим немусульманское вероисповедание. Агентство отметило, что это является важным шагом по развитию туризма и бизнеса в ультраконсервативной стране. Официально о создании магазина не сообщали.

Этот новый процесс продолжит предоставлять и обеспечивать доступ к этим продуктам всем дипломатам немусульманских посольств в соответствии с установленными квотами, — заявил Центр международных коммуникаций Саудовской Аравии.

Клиентам этого магазина будет необходимо зарегистрироваться в специальном мобильном приложении и получить код, который выдает лично Министерство иностранных дел. При этом количество покупок ограничено, так как будут действовать ежемесячные квоты.

Ранее стало известно, планирует ли Саудовская Аравия вступать в БРИКС. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Эр-Рияд ориентируется на членство в организации, поэтому Москва действует исходя из этого факта. Иными сведениями Кремль не располагает, добавил он.