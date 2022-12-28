В Москве прошли переговоры министров обороны России, Сирии и Турции Минобороны: главы военных ведомств РФ, Сирии и Турции обсудили в Москве сирийский кризис

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главы военных ведомств России, Сирии и Турции провели трехсторонние переговоры в Москве, сообщили в Минобороны РФ. Отмечается, что на встрече обсудили пути разрешения сирийского кризиса.

28 декабря в Москве состоялись трехсторонние переговоры министров обороны Российской Федерации, Сирийской Арабской Республики и Турецкой Республики. Обсуждены пути разрешения сирийского кризиса и проблема беженцев, совместные усилия по борьбе с экстремистскими группировками на территории Сирии, — говорится в сообщении.

Там отметили, что по итогам встречи стороны отметили конструктивный характер состоявшегося диалога в данном формате и необходимость его продолжения в интересах дальнейшей стабилизации обстановки в арабской республике и регионе в целом.

20 ноября в Минобороны Турции заявили о начале военной операции «Коготь-меч» против курдских формирований на территории Сирии и Ирака. При этом глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что не обсуждал воздушную операцию на севере Сирии и Ирака с российским лидером Владимиром Путиным или с президентом США Джо Байденом.

Позже Эрдоган заявил, что предложил российскому лидеру Владимиру Путину провести встречу глав Турции, РФ и Сирии. Он подчеркнул, что такой встрече должны предшествовать переговоры руководителей разведслужб, Минобороны и МИД.