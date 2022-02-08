В Минобороны заявили, что США и Британия в Сирии освободили террористов

Замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Олег Журавлёв заявил, что США и Великобритания продолжают «амнистию» террористов в Сирии. По его словам, боевики освобождаются из мест заключения и принимаются в ряды подконтрольных Штатам вооружённых формирований, сообщает РИА Новости.

Сотни последователей радикальных течений освобождены из мест заключения и приняты в ряды подконтрольных США вооружённых формирований. Часть из них, по имеющимся данным, переброшена на территорию зоны Эт-Танф, — отметил Журавлёв.

Контр-адмирал также указал, что ситуация, которая сложилась на территории районов Заевфратья, подконтрольных проамериканским органам власти, всё ещё критическая.

Только за последние трое суток в регионе совершено десять террористических актов и диверсий, в результате которых погибли 18 и ранены 25 человек, — указал замглавы ЦПВС.

Лидеры бандподполья, рассказал Журавлёв, планируют диверсии против государственных служащих и объектов на территории провинций Хомс, Дамаск, Деръа и Эс-Сувейда.

Ранее стало известно, что ещё 28 января первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил: Москва требует немедленного вывода из Сирии всех иностранных сил, которые находятся там незаконно. Тем более у США не получается бороться с терроризмом, отметил он на заседании Совбеза ООН. Полянский уточнил, что Россия вместе с властями Сирии не останавливает борьбу с терроризмом.