https://static.news.ru/photo/a22bb4f0-59f6-11ea-aa08-fa163e074e61_660.jpg Здание министерства обороны РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Турецкие военнослужащие попали под удар правительственной армии Сирии в Идлибе из-за того, что находились среди наступавших боевиков. Об этом заявили в Минобороны России.

В ведомстве отметили, что, согласно координатам, предоставленным турецкой стороной российскому Центру примирения, подразделения армии Турции в районе удара находиться не могли.

В Минобороны также добавили, что российская авиация не поддерживала военных Сирии в боестолкновении с террористами, сообщает ТАСС.

Турецкие войска попали под удар в районе населённого пункта Бехун. Погибли 33 военнослужащих. Как писал NEWS.ru, власти Турции пообещали жёстко ответить на гибель военных.