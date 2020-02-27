Турецкие военнослужащие попали под удар правительственной армии Сирии в Идлибе из-за того, что находились среди наступавших боевиков. Об этом заявили в Минобороны России.
В ведомстве отметили, что, согласно координатам, предоставленным турецкой стороной российскому Центру примирения, подразделения армии Турции в районе удара находиться не могли.
В Минобороны также добавили, что российская авиация не поддерживала военных Сирии в боестолкновении с террористами,
Турецкие войска попали под удар в районе населённого пункта Бехун. Погибли 33 военнослужащих. Как писал NEWS.ru, власти Турции пообещали жёстко ответить на гибель военных.
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