В Минобороны рассказали о 31 обстреле в идлибской зоне деэскалации

https://static.news.ru/photo/0dcbd516-568f-11ea-9464-fa163e074e61_660.jpg Фото: Juma Mohammad/ZUMAPRESS.com

Боевики террористической организации «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) 31 раз обстреляли позиции правительственной армии в зоне деэскалации в Сирийской Арабской Республике. Об этом рассказал в ходе брифинга замглавы российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии Александр Гринкевич.

В идлибской зоне деэскалации зафиксирован 31 обстрел со стороны позиций террористической группировки «Джабхат ан-Нусра», в том числе, по данным сирийской стороны, — 29 обстрелов, из них в провинции Идлиб — 21 обстрел, в провинции Алеппо — 5 обстрелов, в провинции Латакия — 2 обстрела, в провинции Хама — 3 обстрела — цитирует РИА Новости Гринкевича.

При этом он отметил, что вооружённые формирования, подконтрольные ВС Турции, режим прекращения огня не нарушали. Гринкевич добавил, что российская военная полиция продолжает патрулирование в зонах деэскалации на севере и северо-западе страны.

13 ноября военные делегации, состоящие из российских и турецких представителей, провели переговоры в Анкаре по перемирию в Нагорном Карабахе и Сирии.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал начать новую военную операцию в Сирии, если курдские формирования не покинут север республики. Политик напомнил, что Анкара, разрушив террористический коридор, который пытались построить вдоль Турции, показала, что «сирийские братья не одиноки». По его словам, Турция не потерпит шагов, которые могут привести к «гуманитарной катастрофе» в сирийском Идлибе.

Власти Турции проводили операцию «Источник мира» на северо-востоке Сирии с 9 октября 2019 года. Целями кампании Анкара называет борьбу с террористами и создание буферной зоны безопасности, где смогут разместиться беженцы. Основным противником турецких военных в регионе стали курдские военизированные формирования, писал NEWS.ru.