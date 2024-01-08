В Минобороны Израиля рассказали, до каких пор будут идти бои в Газе Йоав Галант: бои в Газе будут продолжаться до возвращения всех заложников

Фото: Israel Defense Forces/XinHua/Global Look Press

Военные действия армии Израиля в секторе Газа не прекратятся до тех пор, пока все заложники не будут возвращены, заявил министр обороны страны Йоав Галант. Его слова, которые приводит издание Times of Israel, прозвучали во время встречи с семьями граждан, удерживаемых радикальной палестинской группировкой ХАМАС.

Военные действия в Газе не прекратятся, пока заложники не вернутся домой, — пообещал Галант.

Ранее портал Axios сообщил, что процесс освобождения заложников оказался затруднен после убийства Израилем заместителя главы политбюро ХАМАС Салеха аль-Арури. По информации СМИ, это признал премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдель Рахман аль-Тани на встрече с семьями удерживаемых граждан. Он заявил, что после убийства в Бейруте «разговаривать с ХАМАС стало еще сложнее».

До этого израильское руководство отвергло новое предложение палестинского движения по освобождению заложников. Сделка предполагала три этапа, на каждом из них предлагалось установить гуманитарную паузу продолжительностью более месяца.

Комментируя события в Газе, замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявлял, что сектор стал местом смерти и отчаяния. По его словам, в регионе надвигается катастрофа в области здравоохранения: десятки тысяч людей, в основном женщины и дети, убиты или ранены.