В Минобороны Израиля дали прогноз по наземной операции в Газе Министр обороны Израиля: наземная операция в Газе будет долгой

Фото: IMAGO/Saeed Jaras apaimages/Global Look Press

Военная операция Израиля в секторе Газа займет продолжительное время, заявил министр обороны страны Йоав Галант в ходе совместного с премьер-министром Биньямином Нетаньяху обращения к нации. По словам главы Минобороны, которые приводит ТАСС, израильскому обществу в целом и каждому гражданину в отдельности потребуется проявить эмоциональную стойкость.

Эта война не будет короткой. Это долгая война. Нам понадобится терпение, нам потребуется большая эмоциональная стойкость. Каждому человеку, обществу, руководству. И больше всего эта стойкость потребуется силам безопасности, — сказал Галант.

Ранее глава Минобороны объявил, что ЦАХАЛ начинает новую фазу военных действий в секторе Газа. По словам министра, операция будет продолжаться до получения дальнейших указов.

Агентство Tasnim сообщало, что к израильской наземной операции в секторе Газа присоединились порядка пяти тысяч американских военных. Отмечалось, что из военнослужащих США сформировали три дивизии и несколько бригад.

Тем временем член руководства движения ХАМАС Али Барака заявил, что армия Израиля не достигла успехов при попытке начать наземную операцию в секторе Газа. По его словам, атаки провалились на всех трех направлениях, ЦАХАЛ понес большие потери. Власти Израиля при этом не сообщали подобных сведений.