В МИД заявили, что в Заевфратье активизировались террористы

https://static.news.ru/photo/55709bba-4e6c-11eb-98f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На территории сирийского Заевфратья активизировались боевики ИГ (запрещённая в РФ террористическая группировка). Из-за этого ситуация в регионе накаляется. Кроме того, в Заевфратье продолжаются бои между курдскими военными и протурецкими формированиями. Об этом в разговоре с журналистами заявил заместитель руководителя МИД РФ Сергей Вершинин.

По его словам, ситуация в Сирии стабилизировалась. Однако при этом она всё же остаётся сложной и опасной. Напряжённость по-прежнему сохраняется в Идлибе, Заевфратье и Ат-Танфе — то есть, на землях, которые не находятся под контролем Дамаска. Как подчеркнул Вершинин, в регионе остро стоят гуманитарные, социальные и экономические проблемы. Все они обострились в связи с ужесточением односторонних санкций и на фоне пандемии коронавируса.

В Заевфратье наблюдается эскалация напряженности в связи с активизацией ИГ. Кроме того, продолжаются столкновения между курдскими «Сирийскими демократическими силами» (СДС) и родоплеменными союзами, СДС и протурецкими формированиями по периметру зоны операции «Источник мира», в районе населённого пункта Айн-Исса, — цитирует РИА Новости замглавы МИД РФ.

Ранее стало известно, что дополнительные силы российской военной полиции были переброшены в район Айн-Иса провинции Ракка для стабилизации обстановки, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вячеслав Сытник.

Как передавал NEWS.ru, 4 января террористы напали на автобус в районе города Саламия в сирийской провинции Хама. При нападении шесть человек погибли.