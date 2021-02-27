Посла Ирана вызвали в МИД Турции после скандального заявления Тегерана

https://static.news.ru/photo/cb30612c-79bf-11eb-a7c6-96000091f725_660.jpg Фото: facebook.com/TurkishForeignMinistry

Посол Ирана в Турции Мохаммад Феразменд был вызван в турецкий МИД. С ним был проведён разговор в связи с заявлением Тегерана о нарушении Анкарой суверенитета Ирака.

Ранее посол Ирана в Ираке Ирадж Масджеди призвал Турцию вывести свои войска с территории Ирака и не нарушать суверенитет этого государства. Он подчеркнул, что Иран выступает против турецкой интервенции в Ирак.

МИД Турции выразил несогласие с обвинениями, выдвинутыми послом Ирана в Багдаде, подчеркнув, что Анкара борется с террористами ради стабильности, безопасности и суверенитета Ирака, — сообщает агентство Anadolu.

Как отмечает агентство, представители турецкого МИД в разговоре с Феразмендом заявили, что ждут от Ирана поддержки. Тегеран не должен выступать против борьбы Турции с терроризмом на территории Ирака.

Как писал NEWS.ru, президент США Джо Байден впервые выступил с предостережением для официального Тегерана после американского удара по Сирии. На вопрос, какой сигнал хозяин Белого дома хотел послать Ирану этой бомбардировкой, Байден ответил: «Вы не сможете действовать безнаказанно». И после паузы добавил: «Будьте осторожны».