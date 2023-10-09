В МИД Израиля ответили на вопрос о переговорах с ХАМАС МИД Израиля: переговоры с ХАМАС не ведутся

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Армия обороны Израиля

Переговоры с ХАМАС в настоящее время не ведутся, сообщил представитель МИД Израиля Лиор Хаят. Он отметил, что Израиль находится в состоянии войны, поэтому соответствующий шаг расценивается как невозможный. Представитель ведомства добавил, что в текущей ситуации диалог с палестинской группировкой даже не обсуждается, передает ТАСС.

Нет, мы не ведем никаких переговоров с ХАМАС. Наше государство находится в состоянии войны, и мы считаем, что никакие переговоры в настоящий момент не являются возможными. Мы даже не обсуждаем это, — констатировал Хаят.

Посол Израиля в Москве Александр Бен Цви ранее сообщил, что Тель-Авив и движение ХАМАС не ведут никаких переговоров по заложникам. По его словам, ранее группировка выпустила по Израилю залп ракет, поэтому в настоящий момент армия страны сконцентрирована на ответных мерах.

Он добавил, что все предыдущие переговоры между Израилем и ХАМАС проходили при посредничестве Египта. Каир, отметил он, всегда предпринимал очень «инструментальные» действия в этом направлении. Сейчас же предложений принять участие в переговорах пока что не поступало.