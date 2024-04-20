В МИД Ирана пообещали расследовать атаку дронов над Исфаханом Абдоллахиян: сбитые над Исфаханом дроны похожи на детские игрушки

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Хосейн Амир Абдоллахиян

Иран расследует, чьи дроны были сбиты над Исфаханом в центре Ирана, заявил в интервью телеканалу NBC министр иностранных дел Исламской Республики Хосейн Амир Абдоллахиян. Он добавил, что уничтоженные беспилотники похожи на игрушки иранских детей.

Абдоллахиян уточнил, что если Израиль предпримет серьезные действия против Ирана и это будет доказано, то ответ Тегерана будет максимальным и немедленным. Министр добавил, что вряд ли нападение на Исфахан можно считать ударом. Участвовавшие в атаке дроны нельзя назвать серьезным оружием, подчеркнул Абдоллахиян.

Как сообщил телеканалу NBC информированный источник, Израиль нанес ограниченный военный удар по Ирану и сейчас оценивает его эффективность и нанесенный ущерб. Инсайдер утверждает, что системы ПВО были задействованы в нескольких провинциях. В частности, на ядерных объектах в Исфахане, в центральном Иране. Госсекретарь США Энтони Блинкен, когда его спросили об ударе по Ирану, заявил, что Соединенные Штаты не участвовали в каких-либо наступательных операциях.

После работы ПВО в иранском городе Исфахан не зафиксирован ущерб объектам на земле, рассказывали иранские военные. Израиль нанес удар по Ирану после произошедшей в минувшие выходные иранской атаки. По данным агентства Fars, 19 апреля взрывы были слышны в иранском городе Кехджаваристан, недалеко от военной базы. Известно, что серия из трех взрывов произошла в городе в центральном районе страны.