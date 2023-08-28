В МИД Ирана ответили на обвинения в поставках дронов России Представитель МИД Ирана отверг обвинения в поставках дронов России

Фото: Sha Dati/XinHua/Global Look Press

Насер Канаани

Представитель МИД Ирана Насер Канаани отверг обвинения западных СМИ и США в поставках беспилотников России и заявил, что страна не вовлечена в конфликт на Украине. Он подчеркнул, что сотрудничество Тегерана и Москвы осуществляется в рамках международных законов, передает РИА Новости.

Что касается беспилотников, то мы являемся свидетелями продолжения введения в заблуждение средствами массовой информации западных стран, в том числе США. Мы многократно опровергали заявления (о сотрудничестве Ирана и России в вопросе спецоперации на Украине. — NEWS.ru). Иран не является стороной конфликта на Украине, — сказал дипломат.

Канаани также отметил, что Исламская Республика настаивает на политическом урегулировании конфликта, и призвал не распространять неверную информацию о поставках дронов России, поскольку «передача оружия не способствует завершению конфликта, и, таким образом, противоречит заявлениям иранской стороны».

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с утверждением, что Иран поставляет беспилотники, которые используются на Украине. Он также подчеркнул, что нынешний режим в Иране очень опасен.

Газета Wall Street Journal сообщала, что Россия и Иран планируют построить завод на территории РФ по производству беспилотников. По данным журналистов, он сможет производить не менее шести тысяч беспилотников по иранским чертежам. Отмечается, что в начале января в Москву вылетела делегация Ирана высокого уровня, чтобы посетить место для строительства такого предприятия и обсудить детали, необходимые для запуска проекта. Российская сторона эту информацию не комментировала.