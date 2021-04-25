В МИД Ирана отреагировали на слова о роли Сулеймани в переговорах с РФ

https://static.news.ru/photo/0aa085a8-a71a-11eb-895b-96000091f725_660.jpg Фото: Iranian Supreme Leader's office/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Не стоит вырывать из контекста высказывания иранского министра иностранных дел Мохаммада Зарифа о переговорах с Россией по ядерной сделке и о роли в них экс-командующего спецподразделением Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касеме Сулеймани, убитого в прошлом году в результате американского авиаудара. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства Саид Хатибзаде. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее в администрации президента Ирана Хасана Рухани прогремел скандал из-за появившихся в западных СМИ частных высказываний министра иностранных дел о подноготной иранской внешней политики. Действующий глава дипведомства в беседе, по-видимому, не рассчитанной на публикацию, заявил о чрезмерном контроле силовых структур над дипломатией в Иране и обвинил их в подрыве ядерной сделки 2015 года. В частности, он сообщил, что убитый Сулеймани играл большую роль во внешней политике страны и переговорах с Москвой.

Официальный представитель ведомства после «слива» отметил, что рассматривать нужно высказывания министра целиком, а не фразы, вырванные из контекста. По его словам, разговор записывали исключительно на жёсткие диски правительства. Он не предназначался для публикации. Неясно, кем и для каких целей разговор был выборочно опубликован, подчеркнул Хатибзаде. Слова главы ведомства об убитом офицере он прокомментировал следующим образом.

Тем не менее Зариф уважительно отзывается о Сулеймани, его прошлом и близких отношениях, о его мудрости, смелости и благоразумии, — сказал Хатибзаде.

Ранее, рассуждая о российско-иранских отношениях, военный эксперт Юрий Лямин выразил сомнение, что обнародованная беседа будет иметь для них эффект. Во-первых, администрация президента Ирана скоро сменится, а во-вторых, ключевые вопросы российско-иранского сотрудничества в последние годы определялись на уровнях выше МИД Исламской Республики или даже в обход этого ведомства