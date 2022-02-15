В МИД Афганистана сообщили о планах по наращиванию взаимодействия с Россией

Кабул рассчитывает расширять взаимодействие с Москвой, заявил РИА Новости глава МИД во временном правительстве Афганистана Амир Хан Мутаки. По его словам, у России и Афганистана хорошие отношения, никаких условий для признания новой афганской власти стороны пока не выдвигали.

Ни Россия, ни мы пока не выдвигали никаких условий для признания, но у нас хорошие отношения. В Кабуле работает посольство России, в Москве открыто посольство Афганистана, особых условий нет. Мы надеемся, что это взаимодействие продолжит развиваться, — сказал Мутаки.

Ранее специальный представитель президента России по Афганистану, директор 2-го департамента Азии МИД Замир Кабулов назвал условие признания правительства «Талибана» (организация признана в РФ террористической). Он отметил, что для этого нужна этнополитическая инклюзивность власти и соблюдение прав человека.

Как отметил Кабулов, в правительстве есть и представители других этнических групп, однако все они являются членами «Талибана». Что касается женщин, то здесь речь идёт об их праве на работу и других гражданских правах, которые пока остаются недоступными, несмотря на все заявления.

Талибы начали широкомасштабную операцию по захвату власти в Афганистане весной 2021 года, когда США объявили о решении вывести войска из страны. 15 августа боевики без боя взяли Кабул, президент страны Ашраф Гани уехал за границу. В результате талибы взяли под контроль все провинции Афганистана, кроме Панджшера, где было организовано сопротивление под командованием Ахмада Масуда.

6 сентября представитель талибов Забихулла Муджахид объявил, что Панджшер полностью взят под контроль «Талибана» и война на территории Афганистана завершена.