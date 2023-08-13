В мавзолее иранского Шираза произошел теракт

Фото: XYZ PICTURES/imageBROKER.com/Global Look Press

Мавзолей Шах-Черах

В городе Шираз на юге Ирана произошел теракт, сообщает ТАСС. Взрыв прогремел в мавзолее Шах-Черах. По предварительным данным, жертвами атаки стали четыре человека, среди них двое служителей мавзолея.

Как уточняется, теракт организовали двое боевиков. Одного из них уже задержали. Второй продолжает оказывать сопротивление силовикам. На текущий момент комплекс оцеплен.

Мавзолей Шах-Черах является одной из главных достопримечательностей города Шираз. Он был построен в XIV веке. Прежде мавзолей уже подвергался террористической атаке. Это произошло в октябре 2022 года. Тогда погибли 13 человек, еще 45 человек получили ранения.

Ранее сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли подготовку теракта в Ярославской области. Силовики задержали в Угличе женщину, которая передавала украинским спецслужбам информацию об одном из объектов критической инфраструктуры. Сотрудники ФСБ изъяли у задержанной средства связи, в которых обнаружили переписку с координатором теракта.

Как уточнили в ведомстве, женщина снимала на видео стратегически важные объекты города, после чего передавала их украинским спецслужбам. В ее отношении завели уголовное дело.