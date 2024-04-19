В МАГАТЭ оценили состояние ядерных объектов Ирана после израильского удара МАГАТЭ: ядерным объектам Ирана ущерб не причинен

Фото: Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Международное агентство по атомной энергии может подтвердить, что ущерб ядерным объектам Ирана не нанесен, сообщило МАГАТЭ в соцсети X (Twitter). О ситуации в агентстве высказались после сообщений об ударе Израиля по иранской территории.

МАГАТЭ может подтвердить, что ущерб иранским ядерным объектам не причинен, — говорится в сообщении.

В агентстве подчеркнули, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси призывает к «чрезвычайной сдержанности», а также настаивает на том, что ядерные объекты не должны быть целями в военных конфликтах. Агентство продолжает следить за ситуацией.

Ранее стало известно, что серия из трех взрывов произошла в городе Кехджаваристан в центральном районе страны. Громкие звуки раздались недалеко от военной базы национальной армии, информировало агентство Fars. Официального подтверждения инцидента со стороны властей не было. Как писали СМИ, взрывы были зафиксированы недалеко от аэропорта административного центра провинции и 8-й базы иранских военно-воздушных сил.

До этого появилась информация, что правительство Израиля предупреждало Соединенные Штаты о планах нанести ракетный удар по Ирану. Вашингтон был в курсе, что атака произойдет в ближайшие 24–48 часов, однако в Белом доме эти данные не подтверждали.