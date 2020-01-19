В Ливии прекратили добычу нефти на крупнейшем месторождении Эш-Шарара. Трубопровод перекрыли по требованию представителей ливийских племён.
Как
Также было закрыто ещё одно месторождение — Эль-Филь, расположенное поблизости. Ежедневная добыча нефти на этих участках составляла около 400 тыс. баррелей.
Представители ливийских племён решили остановить работу на фоне сделанных в Берлине требований главы Правительства национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа о немедленном возобновлении экспорта нефти.
Ранее NEWS.ru писал, что в знак протеста закрылись все главные экспортные порты «нефтяного полумесяца» (побережья залива Сирт) — Рас-Лануф, Эс-Сидра, Марса-эль-Брега, Эль-Харига и Эз-Зувайтина. Национальная нефтяная корпорация (National Oil Corporation, NOC) Ливии объявила о форс-мажоре после остановки отгрузки нефти с терминалов.
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