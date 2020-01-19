https://static.news.ru/photo/a22bf48e-3ad3-11ea-bf1d-fa163e074e61_660.jpg Архивное фото Фото: Hamza Turkia/Xinhua/Global Look Press

В Ливии прекратили добычу нефти на крупнейшем месторождении Эш-Шарара. Трубопровод перекрыли по требованию представителей ливийских племён.

Как сообщает Al Wasat со ссылкой на технических специалистов, после остановки работы все скважины были законсервированы.

Также было закрыто ещё одно месторождение — Эль-Филь, расположенное поблизости. Ежедневная добыча нефти на этих участках составляла около 400 тыс. баррелей.

Представители ливийских племён решили остановить работу на фоне сделанных в Берлине требований главы Правительства национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа о немедленном возобновлении экспорта нефти.

Ранее NEWS.ru писал, что в знак протеста закрылись все главные экспортные порты «нефтяного полумесяца» (побережья залива Сирт) — Рас-Лануф, Эс-Сидра, Марса-эль-Брега, Эль-Харига и Эз-Зувайтина. Национальная нефтяная корпорация (National Oil Corporation, NOC) Ливии объявила о форс-мажоре после остановки отгрузки нефти с терминалов.