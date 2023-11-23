В «Хезболле» сообщили о ракетном ударе по позициям ЦАХАЛ на севере Израиля «Хезболла» заявила об убийстве четырех военных ЦАХАЛ на севере Израиля

Фото: Ali Hashisho/XinHua/Global Look Press

Сторонники вооруженного крыла ливанской шиитской партии «Хезболла» заявили в своем Telegram-канале об успешном ракетном ударе по израильским войскам в кибуце Манара на севере Израиля. По данным группировки, в результате обстрела погибли по меньшей мере четверо военнослужащих ЦАХАЛ.

После тщательного наблюдения за четырьмя солдатами израильских сил, которые находились в доме в поселении Манара, в четверг бойцы исламского сопротивления нанесли удар по ним управляемыми ракетами, в результате они [израильские солдаты] были убиты, а дом, в котором они находились, разрушен, — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что в поселке Бейт-Яхун на юге Ливана, по которому ударили израильские ВВС, погибли четыре человека. Среди жертв сын Мухаммеда Раада — главы парламентской фракции «Верность сопротивлению», состоящей из депутатов от «Хезболлы». Ракета попала в один из домов, где находились активисты шиитской партии.

До этого стало известно, что не менее четырех мирных жителей погибли на юге Ливана в результате удара беспилотников израильских ВВС. ЦАХАЛ атаковала территорию соседнего государства в ответ на обстрелы еврейских поселений вооруженными формированиями «Хезболлы».