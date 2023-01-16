В Ливане заявили о поражении НАТО в Донбассе Al-Bina: взятие ВС России под контроль Соледара говорит о крахе тактики НАТО в Донбассе

Фото: NATO/flickr.cm

Взятие российскими войсками под контроль города Соледар на территории Донецкой Народной Республики свидетельствует о крахе военной и оперативной тактики НАТО в Донбассе. Крах постиг и украинских фронт, сообщает ливанское издание Al-Bina.

В стратегии взятие российскими войсками Соледара означает, что НАТО со всей своей военной и оперативной тактикой пало под ноги русским, — подчеркивается в публикации.

Ее авторы считают, что успех армии России в Соледаре также говорит и о растворении стратегических резервов Украины и НАТО в Донбассе, поскольку взятый под контроль город открывает Вооруженным силам РФ дорогу на Артемовск (украинское название — Бахмут), который является еще одним стратегически важным населенным пунктом в регионе.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что отношения России с Западом не нормализуются после окончания конфликта на Украине. Он отметил, что западным странам не стоит недооценивать Москву, в распоряжении которой находятся серьезные ресурсы. Генсек НАТО также добавил, что приветствует решение США и Германии о поставках Украине БМП, а также намерение Франции помочь Киеву легкими танками.