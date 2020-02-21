https://static.news.ru/photo/c9ab4482-54ba-11ea-ac91-fa163e074e61_660.jpg Фото: Fabian von Poser/imageBROKER.com/Global Look Press

Минздрав Ливана сообщил о первом пациенте, у которого подтвердилось наличие пневмонии, вызванной коронавирусом COVID-19. Соответствующее заявление сделал министр здравоохранения Хамад Хасан на пресс-конференции в Бейруте.

В эфире телеканала «Аль-Джазира» он рассказал , что коронавирус обнаружен у 45-летней женщины, вернувшейся из иранского города Кум.

Мы сегодня подтвердили первый случай заражения, — подтвердил Хасан.

В ливанском Минздраве также отметили, что сейчас ещё несколько человек госпитализированы с подозрением на COVID-19.

Эпидемия затронула более 75,4 тысячи человек по всему миру. Она уже унесла жизни 2236 заболевших. Выздороветь удалось 18264 пациентам.

Как писал NEWS.ru, 21 января число излечившихся от новой коронавирусной инфекции в китайской Ухани за день впервые превысило число заболевших, поступивших в медучреждения за сутки.