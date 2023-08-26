В Ливане задержали граждан России по подозрению в шпионаже Al-Akhbar: в Ливане задержали двоих россиян по подозрению в шпионаже для Израиля

Фото: Stephen Gerard Kelly/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Ливанские силовики задержали в Бейруте семейную пару россиян, сообщает Al-Akhbar. Как утверждается, граждан РФ подозревают в шпионаже в пользу Израиля.

По данным издания, мужчину с женой перехватили при попытке выехать из страны в столичном аэропорту. До этого местные спецслужбы установили слежку за россиянами, поэтому знали об их передвижениях.

После задержания, как пишут журналисты, мужчина признался, что был завербован израильской разведкой. В Ливан он прибыл для выполнения задания по сбору данных. Его жена во время допроса также сообщила, что знала о работе супруга, пишет Al-Akhbar.

Российский гражданин признался, что был недавно завербован израильской разведкой и получил указания поехать в Ливан. Его снабдили картами мест и объектов движения «Хезболла». От него потребовали отправиться по этим адресам, осмотреть их и при возможности сфотографировать, — сказано в статье.

Ранее также сообщалось, что в Финляндии по запросу Украины был задержан гражданин России Ян Петровский, известный как один из лидеров диверсионно-штурмовой разведгруппы «Русич». Киев добивается экстрадиции россиянина, принимавшего участие в боевых действиях на территории Донбасса в 2014–2015 годах.

До приезда в Финляндию он работал татуировщиком в норвежском Осло, но был депортирован после того, как обвинил власти страны в политическом преследовании. Сам Петровский утверждает, что не нарушал законов ни в Норвегии, ни в России. При этом «Фонтанка» сообщала, что Петровский состоял в рядах норвежских ультраправых движений и стал известен позированием на фоне тел украинских военных. После этого он был объявлен в розыск военной прокуратурой Украины.