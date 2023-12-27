Умер один из основателей «Хезболлы» El-Nashra: сооснователь «Хезболлы» Мухаммад Хасан Яги умер на 66-м году жизни

Фото: Sobhan Farajvan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Один из основателей ливанского шиитского движения «Хезболла» Мухаммад Хасан Яги скончался в возрасте 65 лет, сообщило издание El-Nashra со ссылкой на заявление группировки. По информации портала, причиной смерти стала тяжелая болезнь.

Исполнительный помощник генсека «Хезболлы», один из основателей партии в 1982 году и ее лидер на нескольких должностях, экс-депутат Мухаммад Хасан Яги «Абу Салим» скончался после продолжительной болезни, — говорится в публикации.

В «Хезболле» заявили, что Яги был одним из представителей первого поколения движения. Шиитская группировка призвала принять участие в похоронной процессии, которая состоится 28 декабря в городе Баальбек.

Ранее американская газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что президент США Джо Байден в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху предостерег его от превентивного удара по силам «Хезболлы» на территории Ливана. По данным WSJ, разговор Байдена и Нетаньяху состоялся 11 октября, через четыре дня после атаки палестинского движения ХАМАС на Израиль.

Лидер «Хезболлы» Хасан Насралла 3 ноября заявил, что Израиль совершит «величайшую глупость в своей истории», если начнет превентивную операцию против Ливана. Насралла предупредил о риске широкомасштабной войны в случае эскалации на ливанском фронте.