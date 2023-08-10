В Ливане пытались убить министра обороны В Ливане боевики обстреляли кортеж министра обороны Мориса Салима

Фото: sawtbeirut.com

Морис Салим

В бейрутском квартале Джиср-эль-Баша в Ливане боевики обстреляли кортеж министра обороны страны Мориса Салима, сообщает ливанский телеканал MTV. В результате покушения глава военного ведомства не пострадал.

Я чувствую себя хорошо, но заднее стекло машины было повреждено в результате стрельбы, — сказал Салим.

Канал не приводит подробности нападения и его мотивы.

Ранее кандидат в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио был убит во время предвыборного митинга 10 августа. Соответствующее мероприятие проходило в городе Кито. Политику трижды выстрелили в голову, он скончался на месте. По некоторым данным, ранения получили еще восемь человек. Семь из них были госпитализированы.

После этого действующий президент Эквадора Гильермо Лассо подписал указ о введении режима чрезвычайного положения на 60 дней. В рамках него предусматривается мобилизация вооруженных сил на всей территории страны. Глава государства также объявил трехдневный национальный траур и назвал произошедшее политическим преступлением.

Позднее одна из крупнейших в Эквадоре банд Los Lobos взяла на себя ответственность за убийство кандидата в президенты страны Фернандо Вильявисенсио и заявила, что причиной преступления стало «невыполнение обещаний» и коррумпированность.