В Ливане при израильском обстреле погибли люди Al Jadeed: на юге Ливана при израильском обстреле погибли четыре человека

Фото: IMAGO/Omar Ashtawy apaimages/Global Look Press

В городе Эн-Накуре на юге Ливана четыре человека погибли в результате обстрела, совершенного израильскими силами, сообщил ливанский телеканал Al Jadeed. Среди жертв атаки на дом в Эн-Накуре оказался член ливанского шиитского движения «Хезболла».

Кроме того, по информации телеканала, есть раненые среди мирных жителей. Отмечается, что ситуация в южном Ливане обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа. Израильская армия и бойцы «Хезболлы» ежедневно обстреливают позиции друг друга в районах вдоль границы.

Ранее генеральный комиссар Агентства ООН для помощи палестинским беженцам БАПОР Филиппе Лаццарини заявил, что сектор Газа перестал быть местом, пригодным для жизни. Он отметил, что посещает палестинский анклав уже третий раз и с каждым разом ситуация ухудшается. По словам комиссара, инфраструктура полностью разрушена даже на юге Газы, в Рафахе, а после возобновления боевых действий 1 декабря организация потеряла доступ в северную часть анклава.

До этого постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что события в секторе Газа напоминают ему блокаду Ленинграда. По словам дипломата, трудно поверить, что такое может происходить в современном мире.