В ЛАГ заявили о возможном гуманитарном перемирии в Газе в ближайшее время

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Рафах, сектор Газа

Между израильской и палестинской сторонами вскоре может наступить гуманитарное перемирие в секторе Газа, заявил помощник генерального секретаря Лиги арабских государств (ЛАГ) Хусам Заки. По его словам, которые приводит Al-Qahera al-Ihbariya, на текущий момент власти Египта прилагают максимум усилий в этом направлении, в том числе для доставки гуманитарной помощи в палестинский анклав.

Возможно скорое вступление в силу гуманитарного перемирия в Газе, — сказал Заки.

Ранее посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль заявил, что Израиль блокирует доставку гуманитарной помощи для жителей сектора Газа, которую отправили из Египта, Иордании, Катара, Турции и ОАЭ. Он добавил, что население сектора Газа живет в холодных условиях без доступа к воде и электричеству. При этом население палестинского анклава не собирается покидать свои дома и эвакуироваться в южные части региона, подчеркнул он.

В свою очередь премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо заявил, что действия Израиля, подразумевающие коллективное наказание всех палестинцев, включая полную блокаду сектора Газа, являются недопустимыми. По его словам, все происходящее не должно выходить за рамки международных правил ведения войны. Бельгия также призвала освободить всех заложников, находящихся в плену у ХАМАС.