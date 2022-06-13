Генсек ЛАГ: арабские страны принуждают к конфронтации с Россией

Фото: Mohammad Abu Ghosh/XinHua/Global Look Press

Ахмед Абу аль-Гейт

Запад давит на арабские страны, чтобы те шли наперекор позиции Москвы и голосовали против РФ на фоне ситуации на Украине, заявил генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абу аль-Гейт в интервью египетскому телеканалу Sada el-Balad. По его словам, это делается для того, чтобы «окружить Россию».

Западный мир оказывает на нас давление: «Голосуйте вместе с нами. Выступайте против российской позиции. Осуждайте ее», — сказал генсек ЛАГ.

В Лигу арабских стран входят 22 государства: Алжир, Бахрейн, Коморы, Джибути, Египет, Ирак, Иордания, Кувейт, Ливан, Ливия, Мавритания, Марокко, Оман, Палестина, Катар, Саудовская Аравия, Сомали, Судан, Сирия, Тунис, ОАЭ, Йемен.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва уверена в непоколебимости «ответственной» позиции, которую занимают все арабские страны в вопросе украинского кризиса. Он подчеркнул, что арабские коллеги с пониманием относятся к интересам России в политике безопасности и осознают угрозу, которую Запад «десятилетиями выстраивал у наших границ».