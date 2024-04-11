В Кремле прокомментировали конфликт между Ираном и Израилем Песков: РФ не просили помочь в урегулировании ситуации между Ираном и Израилем

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российская сторона не получала никаких обращений с просьбой урегулировать конфликтную ситуацию между Ираном и Израилем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Telegram-канал «Вы слушали Маяк». Он также подчеркнул, что Москва осудила удары израильских военных по консульству Ирана, нарушающих принципы международного права.

Никаких обращений не было, но мы призываем все страны региона к сдержанности. Сейчас важно всем сохранять сдержанность, чтобы не привести к полной дестабилизации в регионе, — уточнил Песков.

Ранее Bloomberg заявил, что Иран силовым путем ответит на атаку израильских ВВС по посольству страны в сирийском Дамаске. Газета утверждает, что военная операция Ирана неизбежна, а целями могут стать военные и правительственные объекты, удар будет нанесен с территории Ливана.

До этого российский МИД обратился к гражданам с призывом воздержаться от поездок в ближневосточные страны. Как отметила официальный представитель ведомства Мария Захарова, обстановка в зоне палестино-израильского конфликта остается нестабильной.

Также ранее стало известно о масштабном ударе авиации Израиля по целям в в районе города Рафах, расположенном в южной части сектора Газа. По данным СМИ, под обстрел попали «погранпереход» и «разрушенный аэропорт» имени Ясира Арафата.