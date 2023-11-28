В Красном Кресте назвали условия эвакуации сотрудников из сектора Газа МККК: сотрудники покинут Газу, если стороны конфликта не захотят их присутствия

Фото: Abed Rahim Khatib/dpa/Global Look Press

Сотрудники Международного комитета Красного Креста (МККК) будут оставаться в секторе Газа до последнего момента, заявил в интервью РБК директор регионального управления оперативной деятельности организации Фабрицио Карбони. Он подчеркнул, что представители МККК покинут регион, только если будут подвергаться атакам и враждующие стороны не захотят их присутствия в анклаве.

Наша организация останется до самого последнего момента в Газе. Конечно, мы не сможем остаться, если не будет обеспечено никакой безопасности, если нас будут атаковать, если стороны конфликта не захотят нашего присутствия. Но мы будем делать все, что в наших силах, чтобы остаться, — сказал Карбони.

Он отметил, что МККК всегда присутствовал в секторе Газа, а в настоящее время это необходимо «как никогда». Карбони уточнил, что сейчас в анклаве находятся примерно 130 сотрудников МККК из числа резидентов-палестинцев и еще около 30 представителей организации из других стран.

Региональный директор добавил, что сотрудники МККК неоднократно подвергались опасности при работе в секторе Газа — их машины останавливались военными и подвергались обстрелам. По его словам, сегодня комитет улучшил координацию с различными сторонами, но передвижение с севера на юг все равно остается очень опасным.

Ранее Карбони рассказал, что палестинское радикальное движение ХАМАС удерживает заложников в секторе Газа на поле боя. По его словам, этот нетипичный фактор затрудняет работу организации в анклаве. Он также выразил сожаление из-за того, что ХАМАС и ЦАХАЛ отказали организации в доступе к заложникам.