В Катаре назвали сроки начала действия гуманитарной паузы в секторе Газа МИД Катара: о старте гумпаузы в Газе будет объявлено в течение суток

Фото: Gehad Hamdy/dpa/Global Look Press

О начале действия четырехдневной гуманитарной паузы в секторе Газа будет объявлено в ближайшие сутки, сообщила пресс-служба МИД Катара в Twitter (Х). В ведомстве добавили, что срок прекращения огня может быть продлен.

Катар объявляет об успехе его совместных с Египтом и США посреднических усилий между Израилем и ХАМАС, в результате которых было достигнуто соглашение о гуманитарной паузе. О времени начала паузы будет объявлено в течение следующих 24 часов, — говорится в сообщении.

Согласно достигнутым договоренностям, на четыре дня будут прекращены боевые действия во всех районах сектора Газа. Туда будет направлена гуманитарная помощь. Израильская сторона обязалась не подвергать арестам палестинцев в секторе Газа на время перемирия, обеспечить им свободу передвижения между севером и югом анклава.

Как сообщалось ранее, ХАМАС освободит 50 израильских женщин и детей в возрасте до 19 лет, находящихся в настоящее время в плену у группировки. Их обменяют на 150 женщин и детей из тюрем Израиля.

До этого канцелярия премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху выпустила заявление, в котором говорится, что правительство страны одобрило план, предусматривающий возвращение из сектора Газа по меньшей мере 50 заложников в течение четырех дней. После этого, по словам главы кабмина, военная операция в анклаве продолжится.