В Катаре назвали дату начала гуманитарного перемирия в секторе Газа МИД Катара: гуманитарное перемирие в секторе Газа начнется утром 24 ноября

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Гуманитарное перемирие в секторе Газа начнется 24 ноября в 7 часов утра (08:00 мск), сообщил представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари. По его словам, которые приводит РИА Новости, в рамках перемирия запланирован обмен пленными.

Контакты со всеми сторонами и посредниками по перемирию в секторе Газа прекращены, переданы списки тех, кто будет освобожден. Перемирие вступит в силу в 07:00 по местному времени. Первая партия гражданских заложников будет передана завтра, в пятницу, около 16:00. В первую партию заложников, которая будет освобождена, войдут 13 женщин и детей, — сказал аль-Ансари.

Ранее власти Израиля заявили о положительном решении по сделке с ХАМАС об освобождении пленных в секторе Газа. Договоренности предусматривают временное прекращение огня, которое продлится четыре дня. Во время гуманитарной паузы палестинское движение выпустит израильских заложников, а Тель-Авив — содержащихся в тюрьмах Израиля палестинцев.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что военнослужащие израильской армии готовы немедленно возобновить боевые действия, если режим прекращения огня в секторе Газа будет нарушен. По его словам, Тель-Авив в первую очередь заинтересован в возвращении заложников, но это не подразумевает предоставления полной свободы действий палестинским радикалам в анклаве.