В кабмине Израиля высмеяли заявление иранского министра об атаке на США

https://static.news.ru/photo/0b60c08c-4dbc-11eb-a13a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lev Radin/Global Look Press

Министр энергетики Израиля Юваль Штайниц назвал «полной чушью» заявления главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа о планах израильской провокации против Соединённых Штатов Америки.

Характер высказываний иранских политиков определяется проблемами Тегерана в сферах безопасности и экономики.

Мы слышим голоса. Мы слышим болтовню Зарифа. Это полная чушь, — сказал Штайниц в интервью радиостанции KAN.

Штайниц при этом отметил, что заявление главы МИД Ирана является предупреждающим знаком. Израильский министр посчитал, что Тегеран ищет предлоги для нападения на еврейское государство и Израилю следует «держать руку на пульсе событий».

Зариф ранее заявил, что агенты Израиля готовят атаки на объекты в США, чтобы спровоцировать войну на Ближнем Востоке. Министр сослался на разведывательные данные из Ирака. Зариф призвал власти Соединённых Штатов к осторожности.

Как писал NEWS.ru, ранее разведывательные службы США сообщили, что за последние двое суток Иран повысил уровень боевой готовности части морских сил в районе Персидского залива. В ответ Вашингтон перебросил на Ближний Восток стратегические бомбардировщики B-52. При этом глава Центрального командования ВС страны генерал Фрэнк Маккензи заявил, что США готовы «ответить на любую агрессию» в регионе, направленную против американских граждан или интересов.