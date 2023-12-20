В Йемене объявили всеобщую мобилизацию На севере Йемена объявили всеобщую мобилизацию для отправки военных в Газу

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На севере Йемена, где правит «Ансар Аллах», объявлена всеобщая народная мобилизация, чтобы подготовить людей к боевым действиям в секторе Газа на стороне ХАМАС, заявил РИА Новости член политбюро хуситского движения «Ансар Аллах» Хузам аль-Асад. Он пояснил, что для этого были созданы тренировочные лагеря, в которых десятки тысяч молодых добровольцев проходили военную подготовку. Несколько групп уже завершили подготовку, добавил аль-Асад.

Что касается всеобщей народной мобилизации в поддержку нашего народа в секторе Газа, то она была начата во всех провинциях, были открыты тренировочные лагеря, — сказал он.

Ранее представитель организации «Ансар Аллах» Яхья Сариа опубликовал в соцсетях предупреждение, в котором говорится о том, что хуситы продолжат блокировать израильские суда в Красном море. Перед этим он предупреждал, что движение может атаковать гражданские суда, которые окажутся в зоне досягаемости. Повстанцы готовы также нападать на коммерческие плавсредства под флагом Израиля и на принадлежащие зарегистрированным на его территории компаниям, добавил он.

С начала декабря сообщалось о множестве атак йеменских хуситов из движения «Ансар Аллах» на суда из разных стран в Красном море. Вследствие этого международные компании начали объявлять о приостановке перевозок в регионе из-за угроз хуситов. Среди них British Petroleum (BP), мировой лидер в сфере контейнерных перевозок Moller-Maersk Group, французская CMA CGM и ряд других.