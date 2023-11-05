В Израиле заявили об уничтожении 12 командиров ХАМАС Yedioth Ahronoth: ЦАХАЛ уничтожил в секторе Газа 12 командиров ХАМАС

Фото: IDF/XinHua/Global Look Press

С начала наземной операции израильской армии в секторе Газа уничтожены как минимум 12 командиров палестинской радикальной группировки ХАМАС, сообщает портал Yedioth Ahronoth со ссылкой на министра обороны Израиля Йоава Галанта. Он подчеркнул, что ЦАХАЛ стремится полностью уничтожить руководство группировки в ответ на нападение на Израиль в начале октября.

После окончания этой войны в Газе не останется никакой угрозы, которая могла бы терроризировать Израиль с южной границы [сектора]. У нас будет полная оперативная свобода действий за пределами сектора, — цитирует портал министра.

Накануне Армия обороны Израиля сообщила об уничтожении в секторе Газа десятков бойцов и инфраструктуры ХАМАС. С момента начала эскалации палестино-израильского конфликта число жертв превысило 9 тысяч человек, еще более 32 тысяч получили ранения. В Израиле заявляли о гибели более 1,3 тысячи человек.

Ранее западные СМИ, ссылаясь на мнение одного из израильских военных, предположили, что ЦАХАЛ возьмет анклав под свой контроль уже в ближайшее время. Тем не менее у израильской армии не будет достаточно времени, «чтобы искоренить силы ХАМАС», поскольку мировое общественное мнение настроено резко против Израиля. При этом для полной ликвидации радикального движения, потребуется несколько месяцев.