В Израиле заявили о новой фазе военных действий YNET: глава Минобороны Израиля объявил о начале новой фазы военных действий

Фото: Mamoun Wazwaz/Keystone Press Agency/Global Look Press

ЦАХАЛ начинает новую фазу военных действий в секторе Газа, заявил глава Минобороны Израиля Йоав Галант. По его словам, которые приводит портал YNET, операция будет продолжаться до получения дальнейших указов.

Мы перешли к новой фазе войны, военные действия будут продолжаться до получения дальнейших приказов! — сказал министр.

Ранее иранское государственное агентство Tasnim со ссылкой на органы госбезопасности сообщило, что порядка пяти тысяч американских военных присоединились к наземной операции, начатой Израилем в секторе Газа. По его информации, из военнослужащих США было сформировано три дивизии и несколько бригад. При этом в ХАМАС заявили, что ЦАХАЛ не достигла успеха при попытке начать наземную операцию в секторе Газа.

До этого высокопоставленные арабские и западные чиновники заявили, что военное крыло ХАМАС запаслось топливом, едой и медикаментами, которых хватит на три-четыре месяца ведения боевых действий. Они пояснили, что палестинское движение потратило годы на прокладывание многокилометровых подземных туннелей, в которых хранится все необходимое для затяжных боев. По их словам, это та реальность, с которой Израилю придется столкнуться при выполнении наземной операции в Газе. При этом численность бойцов ХАМАС оценивается в 35–40 тысяч человек.