В Израиле заявили о начале набора в армию добровольцев-ортодоксов ЦАХАЛ: 23 октября начнется набор в войска добровольцев-ортодоксов

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Армия обороны Израиля с 23 октября начнет мобилизацию в войска ультрарелигиозных иудеев, которые в обычное время освобождены от воинской повинности, заявил представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари, передает ТАСС. По его словам, от этой категории населения поступило более двух тысяч просьб принять на службу в армию.

Мы получили более двух тысяч просьб от ультрарелигиозного сектора служить в армии. Мы адаптируем специальные программы и уже в понедельник начнем мобилизацию волонтеров из числа ультрарелигиозного населения, которые станут частью нашей обороны в Армии обороны Израиля, — подчеркнул Хагари.

Он указал на высокую активность резервистов, намеренных вступить в ряды боевых подразделений в условиях военного времени. Мобилизованы сотни тысяч таких граждан, готовящихся к следующему этапу операции в Газе. Хагари добавил, что люди из-за границы вернулись домой, чтобы пойти на резервную службу.

Ранее спикер Армии обороны Израиля Авичай Адри заявил, что наземная операция в секторе Газа будет продолжаться без установленного графика до достижения всех ее целей. По его словам, военные готовы к наступлению. Адри отметил, что полная блокада Газы пока не будет снята.