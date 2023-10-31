В Израиле высказались по поводу беспорядков в Махачкале Ицхак Герцог: беспорядки в Махачкале вызывают крайнее беспокойство

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Беспорядки в Махачкале вызывают крайнее беспокойство и шокируют, заявил газете Die Welt президент Израиля Ицхак Герцог. По его словам, правительства всех стран должны обратить на произошедшее пристальное внимание.

Это то, что должно встревожить все правительства, это чистый антисемитизм, причем, конечно же, контролируемый. Это было похоже на погром. Слава богу, власти в конце концов его предотвратили, — резюмировал глава страны.

Ранее имам мечети из палестинского лагеря беженцев Айн аль-Хельве на юге Ливана Айман аль-Шукайри заявил, что беспорядки в аэропорту Махачкалы нельзя назвать благими и угодными воле Аллаха. По его словам, происходящее в секторе Газа вызывает у всех мусульман «горькие и раздирающие эмоции», но это не является оправданием для насилия против мирных людей. Имам отметил, что с болью смотрел на флаги Палестины, мелькавшие у собравшихся в аэропорту людей, и боялся, что разъяренная толпа может сделать с евреями, которые могли быть непричастны к страданиям людей в Газе.

Накануне директор аэропорта в Махачкале Саид Рамазанов уточнил, что ущерб от беспорядков предварительно оцениваются в несколько миллионов рублей. По его словам, пострадало оборудование и объекты инфраструктуры.