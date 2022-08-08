В Израиле вновь сработали сирены воздушной тревоги Сирены сработали в Израиле послана начала режима прекращения огня

Фото: Ron Sachs/Global Look Press

В южной части Израиля прозвучали сирены тревоги, предупреждающие о возможнос ракетном обстреле. Это произошло спустя несколько минут после начала режима прекращения огня в регионе. Об этом сообщает AFP со ссылкой на армию страны.

Режим прекращения огня вступил в силу в 23:30 7 августа.

Израиль 7 августа согласился на условия перемирия, предложенные в секторе Газа. Израильский министр здравоохранения Ницан Горовиц отметил, что задачи операции в целом выполнены. Боевые действия следует закончить как можно быстрее, считает он.

Группировка «Исламский джихад» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) также подтвердила заключение перемирия с Израилем.

При этом обе стороны пообещали прекратить перемирие, если их условия не будут выполнены и договоренности будут нарушены.

Армия Израиля начала операцию «Рассвет» против палестинской группировки «Исламский джихад» в регионе 5 августа.

Ранее сообщалось, что за это время террористы запустили 580 ракет и миномётных снарядов в сторону израильтян. Отмечается, что система противоракетной обороны государства «Железный купол» справляется с 97-процентным успехом.