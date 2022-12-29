В Израиле утвердили премьера страны Нетаньяху в третий раз станет премьером Израиля

Фото: EPA/ТАСС

Беньямин Нетаньяху

Беньямин Нетаньяху в третий раз станет премьером Израиля, сообщается на сайте Кнессета (парламента Израиля). Высший законодательный орган страны выразил доверие лидеру партии «Ликуд» Нетаньяху по итогам состоявшихся 1 ноября выборов.

Я жду от оппозиции уважения решения избирателя, прекратите восстание против избранного правительства. В демократии не пытаются захватить ни Капитолий, ни Кнессет, — сказал Нетаньяху.

1 ноября в Израиле прошли пятые за последние три года досрочные парламентские выборы. Победила партия Нетаньяху «Ликуд», партия «Еш атид» действующего премьера Яир Лапида оказалась на втором месте. Нетаньяху был премьером страны с 1996 по 1999 год и с 2009 по 2021 год. В общей сложности его правление составило более 15 лет.

Ночью 22 декабря Нетаньяху официально проинформировал президента Израиля Ицхака Герцога о том, что ему удалось договориться о создании правительственной коалиции. Этому предшествовали несколько недель трудных переговоров с религиозными и ультраправыми объединениями

Ранее политолог Георгий Федоров подчеркивал, что если партия Нетаньяху выиграет борьбу за формирование правительства страны, он сможет помочь России и сыграть большую роль в ее переговорном процессе с Украиной.