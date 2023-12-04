В Израиле уточнили число погибших солдат ЦАХАЛ The Times of Israel: общее число погибших солдат ЦАХАЛ достигло 398 человек

Фото: t.me/idfRus

В сектора Газа общее число потерь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) достигло 398 человек, сообщила газета The Times of Israel. Большинство солдат были убиты в боях с силами палестинского движения ХАМАС на юге Израиля 7 октября, в первый день разразившегося конфликта.

Как отмечает издание, с момента начала сухопутного наступления ЦАХАЛ число ее потерь достигло 72. Накануне в боях на севере Газы были убиты двое солдат.

3 декабря стало известно, что ЦАХАЛ осыпала градами ударов больницы на севере Газы. Израильские военные подвергли масштабной бомбардировке не менее 14 медицинских учреждений.

Кроме того, в результате обстрела израильскими военными двух машин скорой помощи пострадали два медика и пациент. Представители палестинского общества Красного Полумесяца подчеркнули, что в момент атаки врачи пытались транспортировать подопечного. До этого в организации сообщали, что израильские военные постоянно обыскивают машины скорой помощи. Из-за этого медики не успевают добраться до раненых, подчеркивали сотрудники объединения.

Ранее в Израиле заявили, что намерены ликвидировать всех членов ХАМАС по всему миру. На это может уйти несколько лет, но цель будет достигнута, подчеркнули в Тель-Авиве.