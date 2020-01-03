https://static.news.ru/photo/f1055942-2df9-11ea-9ba4-fa163e074e61_660.jpg Министр обороны Израиля Нафтали Беннет Фото: JINI/Yonatan Sindel/Global Look Press

Министр обороны Израиля созвал экстренное совещание с главами спецслужб и армии для оценки ситуации после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.

Ранее глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции Сулеймани был убит в ходе спецоперации США во время ракетного обстрела аэропорта Багдада.

Как сообщает телеканал «Аль-Джазира», армия Израиля переведена в повышенную готовность на северных границах в ожидании каких-либо действий со стороны Ливана, Сирии или сектора Газа.

В Госдепартаменте США заявили, что Сулеймани убит по распоряжению президента Дональда Трампа с целью предотвращения атак со стороны Ирана. По данным ведомства, генерал «активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих», писал NEWS.ru.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за его гибель.