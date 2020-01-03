Министр обороны Израиля созвал экстренное совещание с главами спецслужб и армии для оценки ситуации после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.
Ранее глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции Сулеймани был убит в ходе спецоперации США во время ракетного обстрела аэропорта Багдада.
Как
В Госдепартаменте США заявили, что Сулеймани убит по распоряжению президента Дональда Трампа с целью предотвращения атак со стороны Ирана. По данным ведомства, генерал «активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих», писал NEWS.ru.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за его гибель.
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