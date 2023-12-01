В Израиле сообщили, сколько у ХАМАС осталось заложников Власти Израиля: в заложниках у ХАМАС до сих пор находятся 137 человек

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В заложниках у ХАМАС в секторе Газа до сих пор находятся 137 человек, следует из данных офиса уполномоченного правительства Израиля по делам пленных и пропавших без вести Галя Хирша. Отмечается, что в общей сложности 110 похищенных были освобождены.

По сведениям офиса Хирша, в заложниках удерживаются 126 израильтян и 11 иностранцев. Среди них 117 мужчин и 20 женщин, включая двух детей до 18 лет и десять человек в возрасте 75 лет и старше.

Среди иностранных заложников есть граждане Таиланда, Непала, Танзании, Франции и Мексики. Среди оставшихся в заложниках израильтян есть также лица с двойным гражданством.

Накануне, 30 ноября, Израиль получил от ХАМАС новый список заложников, которых планируется освободить из плена в секторе Газа, сообщал Times of Israel со ссылкой на канцелярию премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху. Отмечается, что он соответствует условиям соглашения, согласно которому палестинское движение должно освобождать не менее десяти заложников за каждый дополнительный день гуманитарного перемирия.

Утром 1 декабря сообщалось, что в зоне конфликта возобновились боевые действия. В Газе обвинили американского президента Джо Байдена и госсекретаря Энтони Блинкена в поощрении продолжения конфликта при нарушении международного права и правил ведения войны.