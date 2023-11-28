В Израиле сообщили о желании продолжить боевые действия в секторе Газа Нетаньяху: Израиль будет сражаться в Газе после освобождения заложников

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Израиль продолжит боевые действия в секторе Газа после освобождения заложников, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью германскому телеканалу Welt. Он подчеркнул, что главной задачей страны является уничтожение радикального движения ХАМАС.

Мы договорились о том, что сначала будут освобождены женщины и дети, а также заложники из числа иностранцев. После того как это произойдет, мы продолжим боевые действия. У нас вообще нет выбора, кроме как уничтожить ХАМАС, — сказал он.

До этого сообщалось, что ХАМАС за два дополнительных дня перемирия отпустит 20 израильских заложников. По словам официального представителя МИД Катара Маджида аль-Ансари, списки освобождаемых пленных уже переданы сторонам конфликта. За прошедшие четыре дня на свободу отпустили 69 человек из сектора Газа, среди которых были 50 израильских пленных в рамках договоренностей по обмену. Помимо этого, из пенитенциарных учреждений Израиля выпустили 150 палестинских узников.

Ранее палестинская группировка объявила о готовности обсудить с Тель-Авивом условия освобождения попавших в плен солдат израильской армии. Такую инициативу назвали важным шагом со стороны ХАМАС, поскольку в первую очередь мировое сообщество интересует освобождение гражданских заложников.