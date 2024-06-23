На севере Израиля упал ливанский дрон ЦАХАЛ: на севере Израиля сбит запущенный из Ливана беспилотник

Фото: Gili Yaari/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Армия обороны Израиля

В северном районе Израиля Бейт-Гилель зафиксировано падение беспилотника, запущенного с территории Ливана, сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба Армии обороны Израиля. Заявляется, что дрон был сбит ракетой-перехватчиком. Израильская сторона выясняет обстоятельства инцидента

БПЛА, прилетевший со стороны Ливана, упал в районе Бейт-Гилель. О пострадавших не сообщалось, — говорится в сообщении.

Кроме того, военные предоставили свежие данные о действиях авиации — в ночь с 22 на 23 июня самолеты ВВС Израиля нанесли серию ударов по объектам движения «Хезболла». Заявляется, что были поражены военное строение организации и наблюдательный пункт, а также по местоположении одного из отрядов движения, замеченного разведкой.

Ранее Армия обороны Израиля утвердила план по наступлению на Ливан. Также известно, что израильская сторона намерена повысить боеготовность войск на местах. Как предупредил глава израильского МИД Исраэль Кац, в случае полномасштабной войны с Ливаном «Хезболла» будет уничтожена.

До этого телеканал CNN сообщил, что США полностью поддержат Израиль в случае полномасштабной войны с шиитской организацией «Хезболла». Уточнялось, что речь не идет об отправке войск в зону боевых действий.