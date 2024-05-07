В Израиле сообщили о начале военной операции в Рафахе против ХАМАС ЦАХАЛ: на востоке Рафаха в секторе Газа началась военная операция

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Армия Израиля приступила к проведению военной операции в восточной части Рафаха, расположенного в южной части сектора Газа, сообщается в Telegram-канале ЦАХАЛ. Отмечается, что пока действия военных носят точечный характер и направлены против террористов.

Ночью наземные войска ЦАХАЛ начали точечную контртеррористическую операцию, основанную на разведывательных данных <...> с целью уничтожить террористов и террористическую инфраструктуру ХАМАС в определенных районах на востоке Рафаха, — указано в заявлении.

Израильская сторона также обратилась к мирным жителям и международным организациям, которые находятся в данном районе, с призывом об эвакуации. Телеканал Al Jazeera также сообщил, что под контролем ЦАХАЛ оказалась часть КПП «Рафах» на границе Египта с сектором Газа — поставки гуманитарной помощи через него остановлены.

Ранее лидер ХАМАС Исмаил Хания заявил, что движение приняло предложение о прекращении огня в секторе Газа после переговоров с Катаром и Египтом. Уточнялось, что этим шагом ХАМАС надеется предотвратить возможное наступление израильской армии на Рафах.

До этого израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что Тель-Авив продолжит бороться с ХАМАС, однако он готов к введению временного перемирия. По его словам, оно возможно при условии освобождения заложников.