В Израиле считают, что Иран хочет войны в районе Голанских высот

https://static.news.ru/photo/f76e1b40-1ad7-11eb-bf9b-fa163e074e61_660.jpgФото: Ayal Margolin/JINI via Xinhua/Global Look Press
Россия помогла Сирии закончить войну и содействует в восстановлении её экономики, а Тегеран собирается превратить Голаны в район боевых действий с израильской стороной. Об этом заявил командир территориальной 210-й дивизии Армии обороны Израиля, бригадный генерал Роман Гофман.
Дивизия военачальника расположена в подконтрольной израильским ВС части Голанских высот.
Москва помогала Сирии закончить войну, и сегодня она хочет восстановить там экономику и нормальную жизнь и начать получать экономическую выгоду от этого. То есть начать пожинать плоды своего труда в Сирии. Иран хочет совсем другого, Иран хочет войны с Израилем, то есть хочет превратить Голанские высоты в район войны с Израилем. Это два противоположных курса. В этой точке у Израиля и у России есть общий интерес. Это главное, — сказал Гофман ТАСС.
При этом бригадный генерал впервые давал интервью представителю иностранного СМИ.
На этой неделе министр иностранных дел Израиля Габи Ашкенази обсудил со своим российским коллегой Сергеем Лавровым ситуацию в Сирии, Иране, деятельность ливанского шиитского движения «Хезболлах», а также ситуацию с коронавирусом. Встреча прошла в Афинах. Ашкенази проинформировал Лаврова о реализации соглашений по нормализации отношений с Суданом, Бахрейном и Объединёнными Арабскими Эмиратами, писал NEWS.ru.