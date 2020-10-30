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Ближний Восток

В Израиле считают, что Иран хочет войны в районе Голанских высот

20:38, 30 октября 2020
Фото: Ayal Margolin/JINI via Xinhua/Global Look Press

Россия помогла Сирии закончить войну и содействует в восстановлении её экономики, а Тегеран собирается превратить Голаны в район боевых действий с израильской стороной. Об этом заявил командир территориальной 210-й дивизии Армии обороны Израиля, бригадный генерал Роман Гофман.

Дивизия военачальника расположена в подконтрольной израильским ВС части Голанских высот.

Москва помогала Сирии закончить войну, и сегодня она хочет восстановить там экономику и нормальную жизнь и начать получать экономическую выгоду от этого. То есть начать пожинать плоды своего труда в Сирии. Иран хочет совсем другого, Иран хочет войны с Израилем, то есть хочет превратить Голанские высоты в район войны с Израилем. Это два противоположных курса. В этой точке у Израиля и у России есть общий интерес. Это главное, — сказал Гофман ТАСС.

При этом бригадный генерал впервые давал интервью представителю иностранного СМИ.

На этой неделе министр иностранных дел Израиля Габи Ашкенази обсудил со своим российским коллегой Сергеем Лавровым ситуацию в Сирии, Иране, деятельность ливанского шиитского движения «Хезболлах», а также ситуацию с коронавирусом. Встреча прошла в Афинах. Ашкенази проинформировал Лаврова о реализации соглашений по нормализации отношений с Суданом, Бахрейном и Объединёнными Арабскими Эмиратами, писал NEWS.ru.

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