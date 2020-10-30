В Израиле считают, что Иран хочет войны в районе Голанских высот

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Жертвами землетрясения на западе Турции стали уже по меньшей мере 12 человек. Пострадали в результате подземных толчков магнитудой 6,6 419 человек. Об этом сообщило Управление по чрезвычайным ситуациям Турции.

До 12 увеличилось число погибших. Ранения получили 419 человек, — приводит сообщение ведомства ТАСС. Эпицентр подземных толчков находился в провинции Измир в районе города Сеферлихисар. Очаг образовался на глубине 16,5...