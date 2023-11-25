В Израиле рассказали, зачем ХАМАС нужен гуманитарный кризис в Газе ЦАХАЛ: ХАМАС стремится к гуманитарному кризису в Газе, чтобы подставить Израиль

Фото: Omar Ashtawy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Палестинское движение ХАМАС пытается развить гуманитарный кризис в секторе Газа, чтобы оказать давление на Израиль, заявил пресс-секретарь и капитан израильской армии Рони Каплан в интервью газете ABC. По словам военнослужащего, группировка таким образом пытается подставить Тель-Авив в глазах международного сообщества.

ХАМАС стремится к гуманитарному кризису, чтобы международное сообщество оказало давление на Израиль и мы были бы вынуждены прекратить ликвидацию инфраструктуры террористической группировки, — пояснил Каплан.

До этого официально вступило в силу четырехдневное перемирие, заключенное между Армией обороны Израиля и движением ХАМАС. Палестинская сторона пообещала передать Израилю группу заложников, предполагается обмен 50 израильтян на 150 палестинских заключенных. В субботу, 25 ноября, будут освобождены 13 заложников, среди которых восемь детей.

Утром палестинская сторона обвинила Израиль в нарушении режима перемирия в секторе Газа вскоре после его начала. Утверждалось, что ЦАХАЛ вела интенсивный обстрел на территории восточной части города Рафах. В последние часы до того, как перемирие вступило в силу, израильские силы начали интенсивные рейды в различных частях сектора Газа, включая север.