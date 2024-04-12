В Израиле рассказали, как ответят на атаку со стороны Ирана Политолог Векслер: в случае атаки на Израиль Иран получит ответный удар

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Израиль в случае атаки со стороны Ирана нанесет масштабный удар по его территориям, рассказал NEWS.ru экс-советник министра внутренней безопасности Израиля, военно-политический обозреватель Алекс Векслер. По его словам, если атака произойдет со стороны других государств, то ответный удар израильтян придется по военной технике, которая атаковала Израиль.

Мы обороняемся на дальних границах. Мы готовы к тому, что Иран захочет что-то сделать. Мы их предупредили: если это будет сделано с территории Ирана, они получат крупный ответный удар по своей территории. Если это будет сделано с территории Сирии, Ливана или Ирака, будут уничтожены только те установки, которые стреляли с тех территорий, — заявил Векслер.

По словам политолога, удары по Израилю с территорий сопредельных государств происходят регулярно. Он отметил, что стране приходится обороняться на дальних подступах и действовать превентивно. Эксперт также опроверг информацию о том, что Израиль нанес удар по иранскому консульству в Дамаске. По его словам, удар ЦАХАЛ был нанесен по соседнему зданию.

Это был точный удар по дому, который находится рядом с консульством, которое не пострадало. Удар был точный, с ограниченным количеством взрывчатых веществ, — сказал Векслер.

Ранее американское издание Bloomberg со ссылкой на свои источники, заявило, что крупные ракетные и беспилотные удары Ирана по инфраструктуре Израиля неизбежны. Нападение якобы может произойти в ближайшие дни, тогда конфликт в регионе, длящийся более полугода, значительно расширится.