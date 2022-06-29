В Израиле рассказали, где вспыхнет третья мировая война Госконтролер Израиля Энгельман: третья мировая война начнется в киберпространстве

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Третья мировая война будет проходить в киберпространстве, заявил государственный контролер Израиля Матаньягу Энгельман в ходе дискуссионной панели на конференции по кибербезопасности Cyber Week 2022. По его мнению, ни одна страна в мире не застрахована от такого рода атак, пишет Jerusalem Post.

В каком-то смысле мы все живем внутри всемирного шоу «большого брата». У граждан мира нет защиты. Наши данные видны слишком многим. Наши деньги в опасности, наши дети в опасности, наше здоровье в опасности, наша безопасность в опасности, — считает Энгельман.

Ранее военный аналитик Лиам Дойли предположил, что в случае предельной напряженности на мировой арене, вызванной событиями на Украине, Германия, Великобритания и США могут напасть на Россию первыми, развязав третью мировую войну. По словам эксперта, несмотря на то что ФРГ не владеет ядерным арсеналом, на территории этой страны могут разместить тактическую и стратегическую авиацию США.