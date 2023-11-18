В Израиле рассказали, что ждет бойцов ХАМАС в южной части сектора Газа Галант: радикалы в южной и восточной части сектора Газа столкнутся с мощью ЦАХАЛ

Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бойцы из вооруженных формирований, связанных с палестинской организацией ХАМАС, скоро ощутят на себе силу израильской армии и в южной части сектора Газа, заявил в рамках пресс-конференции министр обороны Израиля Йоав Галант. Он напомнил, что до этого момента военные действовали в основном в северной части анклава.

С каждым днем число мест, где террористы ХАМАС могут перемещаться свободно, сокращается. Те, кто находится на западе, уже столкнулся с убойной мощью Армии обороны Израиля. Те, кто находится в восточной его части, начинают сознавать это сегодня вечером и поймут это в ближайшие дни. И даже те, кто находятся в южной части Газы, скоро начнут это понимать, — сказал глава ведомства.

До этого Галант сообщил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) взяла под контроль и зачистила западную часть города Газа. Министр добавил, что войска перешли к следующему этапу операции.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль рассчитывает по итогам своей военной операции в секторе Газа добиться полной его демилитаризации и намерен сохранить за собой контроль в сфере безопасности в анклаве. Это позволит Тель-Авиву исключить любую угрозу для себя на данном направлении, отметил он.