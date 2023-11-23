В Израиле рассказали, что будет делать ЦАХАЛ во время боевой паузы в Газе ЦАХАЛ: израильские войска останутся внутри сектора Газа во время паузы в боях

Фото: Omar Ashtawy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Израильские войска останутся на позициях внутри сектора Газа во время паузы в боевых действиях, сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари. По его словам, которые приводит ТАСС, все передвижения военнослужащих оговорены в соглашении об освобождении части заложников во время временного перемирия.

С момента начала прекращения огня наши силы будут находиться на линии прекращения огня внутри сектора Газа. Я хочу подчеркнуть — внутри сектора Газа. Они будут двигаться по этим границам, которые оговорены и согласованы в рамках сделки, — подчеркнул Хагари.

Гуманитарное перемирие в Газе начнется утром 24 ноября. По данным представителей ХАМАС, обмен израильских пленных на палестинских заключенных будет проводиться в соотношении 3:1. За каждого пленного израильтянина ЦАХАЛ должна будет передать противнику трех палестинских заключенных.

При этом министр обороны Израиля Йоав Галант предупредил, что предстоящая гуманитарная пауза в боевых действиях долго не продлится, а военная операция Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа растянется примерно еще на два месяца. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху подтвердил это, напомнив, что что мир на Ближнем Востоке наступит лишь после полного уничтожения ХАМАС.